Juve senza tridente: c’è Ramsey dietro a Dybala e CR7

TORINO – Dopo la sconfitta di Napoli, Maurizio Sarri ha dovuto fare le giuste valutazioni e considerazioni su ciò che non è andato nella sfida del San Paolo, per evitare di non incorrere negli stessi errori nel proseguo della stagione. Il primo cambio dovrebbe arrivare gia dalla formazione di oggi, dove stando a quanto riportato dalla prima pagina di Tuttosport, dovrebbe essere stata accantonata l’idea del tridente dal primo minuto, con Aroon Ramsey che sarebbe il favorito dietro alle due punte Dybala e Cristiano Ronaldo.