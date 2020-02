Juve sempre attenta su Tonali

TORINO – La Juventus continua a sondare il mercato per il prossimo anno, con Paratici che sta sondando varie opzioni.

Una di queste risponde al nome del centrocampista del Brescia Sandro Tonali, autore fino a qui di un’ottima stagione, che ha impressionato molti club. Su di lui non c’è infatti solo la Juventus, ma anche l’Inter e altri club europei. Cellino per il giocatore vuole almeno 50 milioni di euro, con la Juventus che è in pole position per il suo acquisto a giugno, durante il mercato estivo.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<