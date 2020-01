Juve-Sassuolo, Women Matchday Stats!

TORINO – La Juventus Women scenderà oggi in campo contro il Sassuolo nella gara valida per il campionato. Queste le statistiche relative al match pubblicate sul sito bianconero.

“La Juventus ha vinto quattro dei cinque precedenti in Serie A femminile contro il Sassuolo (1P), trovando sempre il gol in ognuna delle cinque gare.

La Juventus ha vinto tutte le ultime 14 partite casalinghe di Serie A femminile e in questo parziale ha collezionato ben 11 clean sheet, mettendo a segno 42 reti, tre esatte di media a match.

Il Sassuolo ha raccolto un solo punto nelle ultime tre trasferte di Serie A (2P): è da aprile 2018 che non rimane almeno quattro partite fuori casa di fila senza vincere.

La Juventus è la formazione che è rimasta meno minuti in svantaggio in questo campionato (solo 100) e meno minuti in svantaggio in casa (solo 30).

Cristiana Girelli è andata a bersaglio in tutte e tre le sfide di Serie A giocate con la maglia della Juventus contro il Sassuolo (quattro reti in totale).

Daniela Sabatino, già a quota nove reti in questo campionato, è l’unica calciatrice attualmente in Serie A che vanta almeno un gol alla Juventus con tre maglie diverse (Brescia, Milan e Sassuolo).” (Juventus.com)