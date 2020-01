TORINO – Nella giornata di ieri ma Juve ha eliminato la Roma, in quello che erano i quarti di Coppa Italia, con il risultato di 3-1. A segno sono andati CR7, Bonucci e Bentancur ma quello che è stato considerato tra i migliori in campo è Gonzalo Higuain. Risulta essere infatti il migliore, almeno per Gazzetta dello Sport, come si può vedere dalla versione odierna.