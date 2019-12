Juve: (quasi) fatta per Kulusevski

TORINO – Dopo aver perso la corsa a Erling Haaland, la Juventus ha dato una brusca accelerate per Dejan Kulusevski.

Il club bianconero sarebbe in stretto contratto con l’Atalanta da 10 giorni e avrebbe trovato l’accordo per il calciatore: 35 milioni più 1o di bonus all’Atalanta, mentre per il giocatore ci sarà un quinquennale da 2 milioni a stagione. Kulusevski arriverà in bianconero solo a giugno, con la Juventus che dovrà parlare con il Parma se vorrà portarlo a gennaio a Torino.