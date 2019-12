Juve: pronta una maglia speciale per la Supercoppa

TORINO – La Juventus affronterà domenica sera a Riyad la finale della Supercoppa Italiana in programma contro la Lazio, in uno stadio che ha già fatto registrare il tutto esaurito.

Per l’occasione i bianconeri giocheranno con una divisa speciale: la Juventus scenderà infatti in campo con la prima maglia che però si presenterà in una veste grafica diversa dal solito. All’interno dei numeri ci saranno dei disegni che richiameranno la tradizione araba, così come i nomi dei giocatori che verranno scritti sulla maglia nella lingua saudita. L’edizione speciale della maglia verrà inoltre messa in vendita sullo store bianconero in soli 500 pezzi: progettata in collaborazione con l’artista saudita-marocchino Shaker Kashgari,

questa edizione limitata omaggerà l’antica tradizione calligrafica: l’artwork sui numeri di maglia rappresenta la ripetizione della parola

Juventus in lingua araba, e saranno disponibili le maglie di De Ligt, Dybala, Chiellini, Pjanic e Cristiano Ronaldo.