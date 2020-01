Juve, Pogba sempre piu lontano dal Manchester: i Red Devils chiudono per Bruno Fernandes

TORINO – Dopo che la trattativa che avrebbe portato Kurzawa alla Juve e De Sciglio al Psg è saltata, dalle parti della Continassa si può ritenere chiuso il mercato invernale, salvo clamorosi colpi di scena. Gli uomini di Agnelli però sono gia al lavoro per quelli che saranno i colpi, o per meglio dire i botti, della sessione estiva. Già, perche è sempre piu calda la pista che porta a Paul Pogba, ora piu che mai lontano dal Manchester United, dato che i Red Devils hanno gia individuato e acquistato il suo sostituto, il quale porta il nome di Bruno Fernandes, nota conoscenza del nostro calcio per il suo trascorso in blucerchiato. Vedremo nei prossimi mesi come si evolverà la trattativa, ma la sensazione è che il Polpo ritroverà i suoi ex compagni.