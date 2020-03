Juve, Pogba resta nel mirino

TORINO – Nonostante il caso Coronavirus sta mandando in tilt l’intero pianeta, oltre a tutte le competizioni calcistiche nazionali, in casa Juve si guarda sempre con attenzione ogni movimento di mercato. Il nome in cima alla lista dei desideri di Paratici è sempre quello del francese Paul Pogba, ormai lontano da Manchester e come dichiarato non molto tempo fa, gradirebbe e non poco il ritorno a Torino. Staremo a vedere nelle prossime settimane l’evolversi della situazione.