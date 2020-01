Juve, Pjaca ad un passo dal Cagliari

TORINO – Dopo due stagioni burrascose segnate da numerosi infortuni, l’attaccante bianconero Marko Pjaca sembra aver ritrovato il giusto equilibrio, trovando anche il campo nell’uscita di Coppa Italia contro l’Udinese. Il suo destino alla Juve però potrebbe durare poco, perche stando a quanto riportato da Calciomercato.com, la società sarda e quella della Continassa, avrebbero trovato un intesa di massima per il prestito del croato in rossoblu, fino al termine della stagione. Ma attenzione perché poco fa è esplosa una vera e propria bomba di mercato in casa bianconera che sta facendo impazzire il web: sta circolando una notizia pazzesca, l’annuncio è clamoroso! >>>VAI ALLA NOTIZIA