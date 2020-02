Juve, ora sotto con il Lione

TORINO – Nella serata di ieri la Juventus ha battuto la Spal per 1-2, grazie alle reti messe a segno da Cristiano Ronaldo prima e da Aroon Ramsey poi, portandosi nuovamente a piu 5 sui nerazzurri e a piu 4 sui biancocelesti che, hanno una gara ancora da disputare. Ora però, tutte le attenzioni in casa Juve sono rivolte alla delicatissima trasferta di Champions di mercoledì, dove ad attenderli ci sarà il Lione di Rudi Garcia, in quella che sarà la gara di andata degli ottavi di finale della Coppa Campioni. Ma attenzione perché, pochi minuti fa, è arrivata una notizia determinante per il mercato bianconero: svolta improvvisa, il sogno diventa realtà! >>>VAI ALLA NOTIZIA