Juve, occhi puntati su Donnarumma

TORINO – Siamo nel bel mezzo del mercato di riparazione e molti colpi di spessore, sono stati gia messi a segno. In casa Juve il primo acquisto porta il nome di Dejan Kulusevski che, resterà a Parma fino al termine della stagione, ma c’è un altro monitorato speciale. Si tratta di Gigio Donnarumma che, da quando è entrato nel taccuino di Paratici non ne è mai uscito e anzi, stando a quanto riporta la stampa francese, i bianconeri sarebbero l’antagonista numero uno del PSG per la corsa al portiere rossonero.