Juve: occghi su Donnarumma

TORINO – La Juventus e il suo numero uno Wojciech Szczesny hanno appena prolungato il loro matrimonio.

Ciononostante la Juventus continua a seguire lo sviluppo della situazione relativa al portiere del Milan Gianluigi Donnarumma, per niente semplice: il giocatore è in scadenza nel 2021 e percepisce 6 milioni di euro a stagione, cifra che dovrò necessariamente salire al rinnovo e potrebbe rappresentare una difficolta per i rossoneri.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<