Juve, nuovamente in solitaria al comando della classifica

TORINO – Dopo il passo falso della scorsa settimana contro il Verona, la Juventus ha trovato l’immediato riscatto nella gara di ieri contro il Brescia, battendo le Rondinelle per 2-0, grazie alle reti di Dybala e Cuadrado. La notizia però arriva dall’Olimpico di Roma, dove la Lazio ha battuto l’Inter in rimonta per 2-1, scavalcandola cosi al secondo posto e consegnando nuovamente la vetta in solitaria ai bianconeri che, distano di appena un punto dalla squadra di Simone Inzaghi.