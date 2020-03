Juve-Milan, correva l’anno…

TORINO – Testa alla Coppa Italia: mercoledì, all’Allianz Stadium, arriva il Milan per il ritorno delle semifinali della competizione. Si riparte dall’1-1 dell’andata fissato dal rigore di CR7 nel finale e, proprio nel finale, e anche oltre, la Juventus ebbe la meglio sui rossoneri nel 2013.

9 gennaio, quarti di finale di Coppa Italia: la gara secca si gioca nella casa bianconera. A passare in vantaggio è il Milan, dopo appena 6 minuti, con la conclusione di El Shaarawy dal limite dell’area, ma la reazione della Juve non si fa attendere e al 12′ arriva l’1-1. Lo sigla, con una splendida pennellata su calcio di punizione, Sebastian Giovinco. Da lì, il risultato non camba più e i tempi regolamentari si chiudono in parità.

Si va ai tempi supplementari e nei 30 minuti extra la voglia di vincere fino alla fine fa la differenza. Al 95′, Mirko Vucinic recupera palla a ridosso dell’area bianconera e coinvolge nella ripartenza Giaccherini, che accetta l’invito e riparte a tutta velocità, pescando l’inserimento di De Ceglie, il cui controllo diventa un assist perfetto per colui che aveva avviato l’azione: in area, a tu per tu con Amelia, rispunta Vucinic. Tocco di punta e 2-1 che spinge la Juve al turno successivo.

