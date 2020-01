TORINO – Il mercato dei parametri zero è sempre una grande opportunità, che la Juventus ha sempre dimostrato di saper sfruttare. Tra meno di un mese alla lista dei giocatori arruolabili a costo zero potrebbe aggiungersi Thomas Meunier, terzino belga ora al PSG. Meunier non sembra intenzionato a rinnovare con il club francese, e a meno di un trasferimento a gennaio, potrà diventare un obiettivo per giugno. Da non escludere anche un assalto dei bianconeri per gennaio.