TORINO – La Juventus ha perso per 2-1 la sfida di ieri sera contro il Napoli, disputata al San Paolo.

I bianconeri sono scesi in campo scarichi e senza testa, non dando mai nessun segnale di poter prendere in mano le redini della partita: a testimoniare questo il fatto che per la prima volta in stagione i bianconeri nel primo tempo non hanno mai tirato in porta, andando al tiro solamente per 5 volte nella ripresa.