TORINO – La Juventus ha reso il suo nuovo stadio un vero e proprio fortino, garantendosi un grande aiuto nelle partite casalinghe.

I bianconeri detengono, nel decennio che sta per finire, luna percentuale altissima di vittorie sulle partita disputate in casa: la Juventus ha vinto il 77% degli incontri casalinghi giocati in Serie A nell’ultimo decennio, 146 su 189, a dimostrazione dell’importanza del supporto del pubblico.