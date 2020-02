Juve-Lione: lunedì scatta la vendita riservata Juventus Member

TORINO – Il 17 marzo è una di quelle date da segnare sul calendario. Alle 21, all’Allianz Stadium, la Juve scenderà in campo per il match di ritorno degli ottavi di finale contro l’Olympique Lyonnais (andata in Francia il 26 febbraio).

Ecco tutte le fasi di vendita: ancora in corso la Prelazione Abbonati Posti UEFA, lunedì scatta la vendita riservata Juventus Member, e sono previste tariffe speciali applicabili in questa fase.

PRELAZIONE ABBONATI POSTI UEFA

Da venerdì 14 febbraio alle 14 a domenica 16 alle 23.59

VENDITA RISERVATA J1897 MEMBER

Lunedì 17 febbraio dalle 12 alle 23.59

VENDITA RISERVATA J1897 E BLACK&WHITE MEMBER

18 febbraio, dalle 10 alle 23.59

VENDITA LIBERA

A partire dal 19 febbraio alle 10

LINK E INFO UTILI

I canali di acquisto: Ticketone.it (sport.ticketone.it), le ricevitorie Listicket abilitate e il call center Ticketone 892.101 (servizio a pagamento).

