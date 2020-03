Juve-Lione: anche il match di Champions si disputerà a porte chiuse

TORINO – Il caso Coronavirus oltre ad aver destabilizzato l’intero pianeta, ha inciso in maniera significativa anche su tutte le manifestazioni sportive della nostra nazione, arrivando fino alla sospensione delle ultime giornate. Solo ieri è arrivata la decisione della Lega di far giocare tutte le partite a porte chiuse, almeno fino al 3 aprile e salvo clamorosi colpi di scena. Questo ovviamente non giova a favore i dei bianconeri che, nel big match contro l’Inter dovranno fare a meno del proprio pubblico. Ma c’è di più, già perché proprio in queste ore, è arrivata la notizia ufficiale che anche il match di Champions del 17 marzo tra Juve e Lione, verrà disputato a porte chiuse, tra la rabbia e le proteste dei supporter bianconeri.