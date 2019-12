Juve-Lazio: le statistiche post gara

TORINO – Attraverso il proprio sito internet, la Juventus ha reso note le statistiche della finale di Supercoppa Italiana persa ieri contro la Lazio per 3-1.

“ Ieri sera, la Juventus ha subito 8 tiri nello specchio stasera: solo contro la Lazio in campionato (9) ne ha subiti di più in un match della stagione 2019/20 (tutte le competizioni).

Paulo Dybala ha segnato 4 reti in finale di Supercoppa Italiana, tutte contro la Lazio: è ora il miglior marcatore nella storia della competizione (superati Del Piero, Eto’o, Shevchenko e Tevez).

Senad Lulic è uno dei due giocatori della storia della Lazio capace di trovare il gol sia in finale di Coppa Italia che in finale di Supercoppa italiana (l’altro è stato Pavel Nedved).

Considerando tutte le competizioni, Paulo Dybala ha segnato 11 gol contro la Lazio, la sua vittima preferita da quando gioca in Italia. Da quando gioca alla Juventus, Paulo ha segnato 9 gol e fornito un assist contro la Lazio in tutte le competizioni, partecipando in questo lasso temporale a 10 dei 23 gol totali dei bianconeri ai biancocelesti (43%)

La Juventus ha perso le ultime 4 finali di Supercoppa Italiana in cui ha subito almeno un gol.

Luis Alberto ha partecipato a 3 gol nelle due partite contro la Juventus di questa stagione: una rete e due assist.” (Juventus.com)