Juve-Inter: si potrebbe giocare lunedì a porte aperte

TORINO – Dopo il ciclone Coronavirus che, sta destabilizzando l’intero pianeta, tantissime sono le misure di prevenzione che sono state adottate per tentare di tenere a distanza questo virus il più possibile. Anche in ambito sportivo sono stati presi provvedimenti drastici, con la sospensione di numerosissime gare in programma, come accaduto nella scorsa giornata quando vennero rinviate 4 partite della massima serie. L’allarme però continua ad esserci e in vista de big match di domenica tra Juve ed Inter, si era pensato di trasmetterla in chiaro e a porte chiuse. La notizia però arriva proprio in queste ore dal quotidiano La Stampa, il quale rivela che il Derby d’Italia potrebbe giocarsi lunedì 2 marzo e a porte aperte, dato che i provvedimenti della Regione Piemonte scadono il 29 febbraio, mentre quelli del Governo l’1 marzo. Attendiamo gli sviluppi della situazione per capire come e quando verrà disputato il match scudetto.