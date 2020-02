Juve-Inter: gara a rischio, si potrebbe giocare a porte chiuse

TORINO – In questa giornata di campionato sono state rinviate 4 gare per via del Coronavirus che, sta prendendo piede in diverse città d’Italia. proprio per questo si stanno prendendo delle ampie misure cautelari in ogni ambito, tanto che anche le gare della prossima giornata potrebbero essere sospese. Come riporta la prima pagina della versione odierna di Tuttosport, anche il big match dell’Allianz tra Juve ed Inter potrebbe essere a rischio se verrà disputato, molto probabilmente si giocherà a porte chiuse.