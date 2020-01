Juve-Inter, è sfida per Chong

TORINO – Dopo essersi contese la scena in questa prima parte di stagione, Juve ed Inter sono pronte a darsi battaglia anche in fase mercato, con molti obiettivi in comune, dichiarati da entrambe le parti. Per ultimo, il talento olandese Chong, ora in forza allo United e sul quale si erano mossi prima i bianconeri ma in queste ore, stando a quanto riportato dalla versione odierna di Tuttosport, i dirigenti nerazzurri avrebbero incontrato gli agenti del giocatore per capire gli eventuali sviluppi della trattativa. Vedremo chi la spunterà.