TORINO – Dopo essersi dati battaglia per tutto il girone di andata, Juventus ed Inter non solo sono pronte a portare avanti la lotta fino al termine della stagione, ma si contendono anche gli stessi giocatori sul mercato. L’ultimo scontro, porta al giocatore olandese Chong, ora in forza al Manchester United e corteggiato precedentemente dai bianconeri ma, stando a quanto riportato in prima pagina da Tuttosport, anche i nerazzurri starebbero sondando il terreno.