Juve-Inter, correva l’anno…

TORINO – C’è un recente precedente invernale, nella storia del Derby d’Italia giocato a Torino. Siamo nel 2016, e si gioca non il 1 marzo, come accadrà fra pochi giorni, ma il 28 febbraio. Allianz Stadium gremito come sempre, la Juve parte forte, e nel primo tempo, complice una deviazione di Handanovic, Hernanes colpisce con una conclusione da fuori area una traversa clamorosa.

La partita però si sblocca solo nella ripresa, con una gran botta al volo dalla breve distanza di Bonucci. Siamo al 47′ minuto, e la sfida si sposta dalla parte della Juve.

Una gara che si chiude, definitivamente, al minuto 84, con il calcio di rigore trasformato da Alvaro Morata.