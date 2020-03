TORINO – Dopo il momentaneo stop di Parma, la Serie A ha tremato ancora, con il rischio che anche questa giornata saltasse. Così non è stato e dunque si gioca, con Juve-Inter come match di cartello della giornata. I bianconeri sono ancora alle prese con la formazione e stando a quanto emerge in questi istanti, dovrebbe essere de Ligt a fare coppia con Bonucci, con Chielli che partirà cosi dalla panchina.