Juve in quarantena, tampone a metà settimana

TORINO – Dopo la positività del difensore Daniele Rugani al Coronavirus, la Juventus è in quarantena.

I giocatori bianconeri stanno passando il periodo di quarantena nelle loro abitazioni (Ronaldo in Portogallo) in attesa del tampone che dovrebbe arrivare a metà settimana: per ora nessuno ha manifestato sintomi, e la squadra rimarrà comunque in quarantena fino al 25 marzo, data dopo la quale potrebbero riprendere gli allenamenti.

