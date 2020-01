TORINO – Fabio Paratici continua a seguire l’evolversi della situazione relativa all centrocampista del Brescia Sandro Tonali.

Il giocatore piace infatti a molte squadre europee, e il dirigente bianconero starebbe cercando di anticipare la concorrenza per evitare di incappare in un’asta questa estate. Cellino per il cartellino del giocatore chiede 50 milioni di euro, Paratici punta ad abbassare la richiesta con l’inserimento di alcune contropartite.