TORINO – Uno degli obiettivi della Juventus per il prossimo anno è il Centrocampista del Brescia Sandro Tonali.

Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici si sarebbe mosso in prima persona per il giocatore, portando così la Juventus in pole position nella corsa con le altre squadre. Cellino chiede per il cartellino de centrocampista 50 milioni di euro, prezzo che i bianconeri proveranno ad abbassare inserendo alcune contropartite tecniche.