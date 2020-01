Juve, i tifosi acclamano Bernardeschi: “Non te ne andare”

TORINO – In questa prima parte di stagione, l’unico bianconero, o quasi, che non è riuscito a lasciare il segno in maniera decisiva è stato Federico Bernardeschi. L’ex Viola infatti, si trova al centro del mercato della Vecchia Signora che, lo vedrebbe coinvolto in un ipotetico scambio con Ivan Rakitic. Il popolo juventino però, chiede a gran voce la sua permanenza, come si può apprendere dai social, dove qualche istante fa, proprio Bernardeschi ha postato una foto che lo ritrae durante l’allenamento, sul suo account Instagram. Immediata la replica dei tifosi che, hanno manifestato tutta la loro vicinanza all’ex ala della Fiorentina, con frasi del tipo: “Resta alla Juve”, o ancora: “Sei grande Fede, non te ne andare”. Chissà come si evolveranno gli sviluppi del mercato, quel che è certo, è che Bernardeschi è ancora ben voluto dalla sua gente.