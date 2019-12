Juve, gli ex Dani Alves e Del Piero scendono in campo a Madrid

TORINO – Mentre in casa Juve l’attesa è tutta per la finalissima di Supercoppa Italia che, si disputerà domani a Riyadh contro la Lazio, alcuni ex bianconeri stanno per scendere in campo in un match del tutto particolare. Stiamo parlando di Alex Del Piero e Dani Alves che, saranno compagni di squadra nella gara di stasera anche si svolgerà a Madrid tra le “Leggende spagnole” e il resto del mondo, come documentato da una foto postata proprio da Pinturicchio sul suo account Instagram qualche isntate fa. Nell’immagine ci sono infatti i due ex Juve insieme a Ronaldinho, Nuno Gomes, Michel Salgado, Rafa Marquez e Vitor Baia. Sotto al post la seguente citazione: “Arrivati a Madrid, sfida tra Leggende spagnole e stelle del mondo”. Non sappiamo chi vincerà, ma quel che è certo è che stanotte sarà una serata ricca di stelle al Wanda Metropolitano.