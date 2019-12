Juve, le maglie della Supercoppa di Dybala e CR7 sono già sold out

TORINO – Dopo aver concluso il 2019 in testa alla classifica, come nelle precedenti stagioni, la Juventus ora pensa alla Supercoppa, dove ad attenderla ci sarà la Lazio, l’unica ad aver battuto i bianconeri dall’inizio della nuova stagione. Quest’oggi, la società bianconera ha messo in vendita sul proprio sito, delle maglie speciali in occasione della finale, con le scritte in lingua araba al posto del nome con le consuete lettere del nostro alfabeto. La curiosità però, come si può notare proprio sulla pagina ufficiale, è che in meno di 24 ore sia la maglia di Dybala, sia quella del ‘volatile’ Cristiano, sono già sold out.