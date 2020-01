Juve, gennaio all’insegna della cautela

TORINO – La Juventus ha chiuso il mercato di gennaio con il solo acquisto di Dejan Kulusevski, che però diventerà bianconero soltanto la prossima estate. Per il resto, il grosso delle operazioni è stato fatto in uscita, con gli addii di Emre Can e Pjaca. Parecchio attivo invece il mercato del settore giovanile, che ha visto una serie di avvicendamenti e di cessioni, specie in questa ultima giornata di trattative. La grande cautela mantenuta dalla dirigenza potrebbe essere dovuta ai grossi investimenti dell’ultimo anno, oltre che a una situazione di bilancio che appare ancora delicata, ma risolvibile.