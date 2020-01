TORINO – Il profilo Twitter ufficiale di Opta Paolo ha rivelato una statistica da record per la Juventus, che ieri ha vinto contro il Parma per 2-1 il match dell’Allianz Stadium: “La Juventus è l’unica squadra dei cinque maggiori campionati europei ad aver conquistato almeno 50 punti dopo 20 partite giocate in ciascuna delle ultime tre stagioni”. I bianconeri hanno sempre più supremazia in Europa.