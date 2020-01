Juve campione d’inverno per la trentunesima volta

TORINO – La vittoria dell’Olimpico ha dato il primo verdetto di questa stagione. La Juventus è campione d’inverno per la trentunesima volta. Si tratta di un record assoluto, che nove volte su dieci significa Scudetto a fine stagione. Naturalmente, come ricordato da più voci dei bianconeri, i campionati vanno festeggiati soltanto alla fine. Ma a Torino hanno cominciato bene e sono a metà dell’opera, per il momento c’è da festeggiare l’ennesimo record raggiunto in un decennio strepitoso per la Juventus.