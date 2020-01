Juve-Cagliari, le pagelle di Di Livio: CR7 trascina la Juventus, ma Dybala…

Le pagelle di Juventus-Cagliari: CR7 show, Dybala illumina

TORINO – La prima dell’anno della Juventus, si è conclusa con una vittoria per 4-0 ai danni del Cagliari, grazie al tris di Cristiano Ronaldo. Di seguito le pagelle dei giocatori bianconeri, con CR7 che si conferma il migliore in campo.

SZCZESNY 6,5 – Viene chiamato in causa solo nella ripresa su un colpo di testa di Simeone, ma lui risponde da vero numero 1.

CUADRADO 6,5 – Si propone molto bene in fase offensiva e lavora molto bene in fase di non possesso. È in crescita.

DEMIRAL 6,5 – Si sta confermando sempre più di una semplice riserva, partita dopo partita con prestazioni all’altezza.

BONUCCI 6,5 – Sempre più capitano di questa squadra, leader indiscusso della difesa, almeno fino al rientro di Chiellini.

ALEX SANDRO 6 – Meno propositivo del solito in fase offensiva, deve ancora trovare i ritmi giusti.

MATUIDI 6 – Non il solito Matuidi, quello che sradica palloni in ogni dove, ma comunque partita senza sbavature, come al solito.

PJANIC 6,5 –Deve ancora tornare ad essere quello dei primi mesi ma la strada sembra essere quella giusta.

RABIOT 7 – In forte crescita nelle ultime tre uscite, oggi molto più propositivo del solito e con molta personalità in più. (EMRE CAN, SV)

RAMSEY 6 – Meno brillante del solito, deve ancora emergere totalmente da quando è in Italia. (DOUGLAS COSTA 6 – Entra bene in campo, sfornando l’assist per il terzo gol di Ronaldo)

DYBALA 7,5 – Partita perfetta da parte di Dybala, al quale manca solo il gol. Si sta confermando sempre di più l’arma vincente di questa squadra. (HIGUAIN 6,5 – Entra e poco dopo fa quello che sa fare meglio, segnando uno dei suoi gol)

RONALDO 9 – Il 2020 è iniziato nel migliore dei modi, segnando tre gol e con giocate d'altissima classe. Trascina la Juve: Fenomeno assoluto.