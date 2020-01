Juve-Cagliari 4-0: la decide CR7

TORINO – Si è da poco concluso il match dell’Allianz Stadium con la vittoria dei bianconeri ai danni del Cagliari che, mantengono di fatto il primato in classifica, aspettando l’Inter stasera, impegnata al San Paolo. Di seguito il commento del match tra la Vecchia Signora e i sardi.

PRIMO TEMPO – Prima frazione di gara abbastanza spenta e senza grosse occasioni da gol, eccezion fatta per la traversa colpita da Demiral. Al 12’ la prima occasione dei bianconeri con un cross di Rabiot a cercare Ramsey, il quale calcia malamente ostacolato dal suo compagno Matuidi e palla che termina al lato. Al 34’ cross dalla bandierina di Pjanic che imbecca Demiral il quale incorna a botta sicura ma la palla si stampa sulla traversa. Termina così il primo tempo suo risultato di 0-0.

SECONDO TEMPO – Pronti via e Juventus subito in vantaggio, grazie all'ingenuità di Klavan che, consegna palla a CR7 il quale salta Olsen e lo batte a porta vuota. Un minuto dopo è Dybala a sfiorare il raddoppio ma questa volta l'ex giallorosso si supera e respinge da pochi metri. Al 65' ci prova ancora Dybala su calcio di punizione ma ancora una volta trova l'estremo difensore sardo a sbarrargli la strada. Al 68' arriva il raddoppio, ancora con CR7 che, realizza un calcio di rigore, procurato sempre da un sublime Dybala, fissando così il match sul punteggio di 2-0 in favore dei bianconeri. Al 80' è Gonçalo Higuain appena entrato a trasformare in rete il suo primo pallone, grazie anche alla complicità di Olsen. Neanche il tempo di esultare che CR7 trova la sua prima tripletta stagionale in maglia bianconera, su assit di Matuidi che lo manda da solo davanti al portiere, dove resta freddo è infallibile come sempre. Gara che si conclude così con il risultato di 4-0.