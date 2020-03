Juve, anche il Psg su Tonali

TORINO – Vista la sospensione di tutte le manifestazioni sportive a causa dell’emergenza Coronavirus, negli uffici delle varie società di calcio si sta lavorando duramente sul mercato, per tentare di anticipare le mosse e bruciare la concorrenza delle rivali. E’ quello che spera di fare la Juve con Sandro Tonali, gioiellino del Brescia corteggiato da mezza Europa. Stando a quanto riportato dalla stampa francese, l’ultima pretendente sarebbe proprio il Psg che, starebbe sondando il terreno per il centrocampista che però, preferirebbe restare in Italia e proprio per questo la Vecchia Signora sembra essere la candidata iniziale.