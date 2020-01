Juve: allo Stadium media punti del 92%

TORINO – La Juventus ha concluso il girone di andata in testa alla classifica grazie alla vittoria dell’Olimpico contro la Roma.

Sono 48 i punti con cui i bianconeri hanno chiuso il girone di andata, 2 in più dell’Inter di Antonio Conte e 6 in più della Lazio che però deve recuperare una partita. Oltre che per i punti in classifica, i bianconeri spiccano anche per lo score ottenuto tra le mura dello Stadium: la Juventus ha infatti fatto registrare il 92% di punti conquistati in casa su quelli disponibili, con un possesso palla medio di 29 minuti.