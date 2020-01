Juve, 8 punti in meno rispetto allo scorso anno

TORINO – Con il cambio di allenatore, come era prevedibile alla nuova Juventus di Maurizio Sarri, serviva del tempo per poter integrarsi a pieno con le idee di gioco dell’ex allenatore del Napoli. Questo ovviamente ha comportato anche qualche stop di troppo, rispetto alle passate stagioni, tanto da far scendere drasticamente la media punti dei bianconeri dello scorso anno. Ad oggi infatti, la Juventus ha totalizzato 51 punti, contro i 59 dell’annata precedente, portando cosi il divario a 8 punti. Molto meglio l’Inter invece che, come la Vecchia Signora ha una differenza di 8 punti, ma in piu rispetto allo scorso anno, 48 attuali, contro i 40 dello scorso campionato.