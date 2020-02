Juric: “Prima vedevo una Juve più tosta, è stata una serata fantastica”

TORINO – Il tecnico dell’Hellas Verona Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Juventus.

Ha parlato di cuore e gambe. Ma ha colpito l’organizzazione di gioco.

“Oggi nella prima mezz’ora abbiamo giocato molto bene, ma mancava l’ultimo passaggio. Dovevamo fare meglio negli ultimi metri. Poi è diventata più difficile perché la Juve ha qualità fantastiche, ma dopo il gol i ragazzi non si sono scoraggiati e penso sia meritata”.

Si può ancora parlare di salvezza?

“Arriviamo a quaranta punti, poi vediamo”.

Qual è stata la chiave?

“Avremmo dovuto segnare all’inizio, poi abbiamo sofferto un po’ concedendo poco. Siamo stati bravi a reagire dopo lo svantaggio”.

Come spiega queste prestazioni?

“Mercoledì è stata una partita devastante fisicamente, oggi qualcuno ha patito un po’. Chi è entrato ha alzato il livello e abbiamo tenuto fisicamente”.

Kumbulla ha fatto una partita incredibile.

“È stato strepitoso, a livello tecnico e fisico. Una prova di grande livello”.

Ha cambiato qualcosa tatticamente?

“Più o meno il solito, volevamo tenerli tra il terzino e il difensore centrale con Pessina che dava fastidio per inserirsi”.

Se a inizio gennaio le avessero detto che sareste stati imbattuti cosa avrebbe pensato?

“Non credevo potessimo giocare così, ma sono stracontento per tutti, per il fatto che stiamo raccogliendo risultati”.

Cosa avete aggiunto rispetto all’inizio?

“Il gioco. Era importante essere tosti all’inizio, poi i risultati ci hanno permesso di aggiungere determinati aspetti. Poi ci sono state partite in cui abbiamo dominato”.

Crescete di partita in partita.

“Speriamo di crescere ancora, nel primo tempo non ero felicissimo, abbiamo dominato ma non abbiamo concretizzato”.

Sul gol di Pazzini sembrava commosso.

“A volte uno si commuove, ma oggi no”.

La Juve ha fatto passi indietro?

“Non lo so, prima di stasera vedevo una Juve più tosta rispetto all’andata, con le linee più strette. Oggi non so se sia stato merito nostro o una loro giornata storta”.

Quanto può dare Borini?

“Amo questi ragazzi, quando abbiamo fatto la prima telefonata ho capito che giocatore fosse. È arrivata con una fame tremenda, non ha giocato con il Milan ma non è stato un contraccolpo. È perfetto per noi”.

Quanto l’ha colpita il Bentegodi? È sul podio delle sue vittorie più belle?

“È stata una serata fantastica, di quelle che non dimentichi. Sul podio non saprei dire”