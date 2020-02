Juric: “La Juve ha giocatori tecnicamente superiori”

TORINO – Dopo il pareggio ottenuto ieri sera contro la Lazio, il tecnico del Verona Ivan Juric ha parlato dei biancocelesti, paragonandoli alla Juventus che affronterà sabato sera.

“La Lazio non ha niente in meno rispetto a Inter e Juve: è diversa, ma è alla pari. Non è inferiore alle altre due, è molto forte. Penso che la Juve tecnicamente abbia giocatori superiori, però la Lazio penso che abbia qualcosa in più a livello fisico e di corsa. Sabato cercheremo di fare la nostra gara, la terza in sei giorni e noi non siamo molto abituati. Giochiamo in casa, cercheremo di sicuro di fare una grandissima partita”.