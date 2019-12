TORINO – Il super procuratore Jorge Mendes, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine del Globe Soccer Awards, dove è stato premiato come Best Agent del 2019.

“Grazie a tutti: ai miei collaboratori, alla mia famiglia e ai miei assistiti. Qua oggi abbiamo il miglior calciatore di sempre, Cristiano Ronaldo, e il miglior giovane in circolazione, Joao Felix. È una grande soddisfazione per me, così come è un onore essere premiato ogni anno. Grazie davvero”.