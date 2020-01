Joao Pedro: “Non pensavo di rimanere così tanto al Cagliari”

TORINO – Il giocatore del Cagliari Joao Pedro, prossimo avversario della Juventus, ha parlato intervistato dai microfoni de Il Guerin Sportivo.

“Il Cagliari ha sempre dato tutto per me e viceversa, nei momenti belli e in quelli meno belli. Inizialmente non pensavo di rimanere così tanto tempo qui, con oltre 150 partite giocate ed entrare nella top ten dei cannonieri. Non posso paragonare quello che ha fatto Nené però sono felice.”

NAZIONALE – “Il Mondiale col Brasile è difficile, l’evento sembra lontano però il bello del calcio è proprio questo. Dopo che hai giocato 50 partite in Nazionale, seppur giovanile, la maglia verdeoro la senti addosso per sempre. I giocatori brasiliani sono tantissimi, li trovi in ogni angolo del mondo quindi sarebbe incredibile. Ora però è meglio continuare a lavorare.”