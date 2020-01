Iturbe: “Se con la Juve ci fosse stato il var..”

TORINO – L’ex giocatore Juan Manuel Iturbe ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

Sa di essere stato l’ultimo romanista a segnare a Torino in casa bianconera?

“Me lo state dicendo voi. Mi ricordo che abbiamo fatto una bella gara e anche loro non hanno giocato male. Sapevamo che andavamo ad affrontare i campioni d’Italia, una squadra fortissima, noi invece eravamo un gruppo abbastanza nuovo e siamo andati a giocarcela. La Juve ha vinto alla fine, ma se ci fosse stato il Var…”

E di Sabatini, invece? Fu lui a strappario alla Juve, pochi mesi prima di quella partita. E quell’acquisto fu uno dei motivi dell’addio di Conte alla Juve. ”Sì, gli voglio molto bene, è stato il primo a chiamarmi per andare alla Roma e ha fatto tutto lui. Se ho giocato nella Roma è merito suo, mi ha voluto a tutti i costi e io non posso che ringraziarlo. Mi dispiace non essere riuscito a fare quello che si aspettava da me.”