Italian Sport Award: trionfa la Juve

TORINO – La Juventus ha trionfato ieri sera agli Italian Sport Award, gli ultimi premi relativi alla scorsa stagione.

I premi sono consegnati in relazione ai meriti sportivi della scorsa stagione, e sono stati vinti da tre bianconeri: il riconoscimento come migliore direttore sportivo è stato assegnato a Fabio Paratici, mentre nella top 11 del 2018-2019 compare il difensore Leonardo Bonucci. Premiato anche l’ex tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri come miglior allenatore per i meriti della passata stagione.