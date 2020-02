TORINO – Il giocatore del Real Madrid Isco potrebbe essere ceduto alla fine della stagione in corso.

Isco non rientrerebbe più infatti nei piani del club, che ha già fissato la cifra per chiunque volesse acquistarlo: stando a quanto riporta in Inghilterra in The Sun, llo spagnolo è valutato 75 milioni di euro, con poche squadre che potrebbero permettersi il suo ingaggio.

