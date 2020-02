Inzaghi: “Lazio prima senza Juve e Inter super. Non ci dobbiamo fermare”

TORINO – L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Parma-Lazio menzionando la lotta scudetto con Juventus e Inter: “Noi stiamo facendo cose ottime, sensazionali, ma serve continuare. Non trovando Juventus e Inter con questo ritmo, in altri campionati probabilmente la Lazio era prima in classifica. Dobbiamo fare l’ultimo sforzo in una settimana dura. Domani contro il Parma è una tappa importante, al di là dell’emergenza. Sono fisici, hanno una buonissima rosa e un bravissimo allenatore. Caicedo? Felipe e Immobile hanno fatto un buon lavoro questa mattina, normale che siano un po’ affaticati. Altrimenti abbiamo Adekanye pronto e un Correa da gestire”.