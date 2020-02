Inzaghi: “Challenge? Non mi piace, lascerei il Var così”

TORINO – L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato alla vigilia di Lazio-Inter in conferenza stampa affrontando anche l’argomento Var: “Lascerei tutto così com’è. Si è faticato, non lo nego, perché eravamo abituati un altro tipo di calcio. Ora abbiamo accettato il var, che in casi oggettivi è fondamentale, ed è giusto che non cambi adesso. Lazio aiutata? Abbiamo meritato quanto ottenuto. Noi non abbiamo più parlato di arbitri. Siamo usciti dall’Europa League per un rigore non dato contro il Celtic sacrosanto. Anche a Napoli, in Coppa Italia, ci sarebbe da recriminare per ore ma non sarebbe giusto. Due anni e mezzo fa sappiamo come abbiamo perso la Champions, per demeriti nostri e fattori non dipendenti da noi. Ma ora non bisogna guardarsi indietro”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<