Inzaghi: “Abbiamo fatto qualcosa di magico”

TORINO – L’allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha parlato intervistato dai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria della Supercoppa Italiana.

“Abbiamo fatto qualcosa di magico, in due settimane scarse battere due volte la Juve è qualcosa di incredibile. La vittoria è meritata, di un gruppo forte che ha sempre creduto in quanto abbiamo fatto. Ho grande fiducia in tutti, Cataldi, Parolo e Caicedo possono tranquillamente giocare dall’inizio. Scudetto? Aldilà di questo dobbiamo lavorare per goderci serate come questa. Ci sono state tante serate così in questi anni. A chi la dedico? A chi mi ha sempre sostenuto, la mia famigliA.”